Утре продолжува теренската вакцинација против ковид-19

Слободен печат
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ФОТО: Драган Митрески - СП.

Теренската вакцинација за вторник 20.07.2021 ќе се одвива во следните населени места: 

 

Делчево – Саса1, Саса2 

Ресен – Наколец, Штрбово 

Штип – Шашаварлија, Кошево, Почивало 

Свети Николе – Немањеци, Ранченци 

Демир Хисар – Слоештица, Мренога, Вирово 

Берово – Владимирово 

Струга – Драслајца 

Струмица – Добрејци, Просениково 

Неготино – Челевец, Лаки 

Пробиштип – Лесново 

Кочани – Зрновци 

Битола – Црнобуки, Новозмирнево, Драгарино, Лисолај, Лопатица 

Охрид –Косел, Вапила, Ливоишта, Сирула, Росино, Опеница  

Македонски Брод – Бенче, Ковач

Велес –  Согле, Богомила, Теово

Крива Паланка – Ранковце 

 

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