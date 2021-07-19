Утре продолжува теренската вакцинација против ковид-19
Теренската вакцинација за вторник 20.07.2021 ќе се одвива во следните населени места:
Делчево – Саса1, Саса2
Ресен – Наколец, Штрбово
Штип – Шашаварлија, Кошево, Почивало
Свети Николе – Немањеци, Ранченци
Демир Хисар – Слоештица, Мренога, Вирово
Берово – Владимирово
Струга – Драслајца
Струмица – Добрејци, Просениково
Неготино – Челевец, Лаки
Пробиштип – Лесново
Кочани – Зрновци
Битола – Црнобуки, Новозмирнево, Драгарино, Лисолај, Лопатица
Охрид –Косел, Вапила, Ливоишта, Сирула, Росино, Опеница
Македонски Брод – Бенче, Ковач
Велес – Согле, Богомила, Теово
Крива Паланка – Ранковце
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