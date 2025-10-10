Ви препорачуваме
Утре бесплатно паркирање на зоните на „Градски паркинг“
Скопјани утре ќе можат бесплатно да се паркираат на паркиралиштата во зоните А, Б, Ц и Д со кои стопанисува ЈП „Градски паркинг“.
Сепак, како што информираат од претпријатието и на утрешниот државен празник „11 Октомври“ редовна наплата ќе се врши за паркирање на Водно, во зоната А0.
Граѓаните ќе плаќаат и доколку се паркираат во катните гаражи „Беко“ и „26ти Јули“, како и на јавните паркиралишта: Кочо Рацин, Треска, Градска Болница, Нова Македонија, АМСМ, Народен фронт и клинички центар Мајка Тереза.
