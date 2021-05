Уште еден доказ дека Роналдо ќе си оди од Јувентус, губи четвртина од приходите ако не игра во ЛШ

Екипата на Интер ја прекина деветгодишната доминација на Јувентус во Серија А, но сезонава за „старата дама“ може да биде многу полоша од губењето на титулата. Јувентус во последното коло кое се игра викендов брка пласман во Лигата на шампионите, но неговата судбина не зависи од него туку од конкурентите.

Во пресрет на последното коло, Јувентус се наоѓа на петтото место на табелата со 75 бода, еден помалку од Наполи и Милан кои се на позициите што носат пласман во ЛШ. Јувентус во сабота игра против Болоња која мора да ја победи, а потоа да чека евентуален кикс на Наполи кој е домаќин на Верона или на Милан кого го очекува дерби пресметка со Аталанта.

Доколку не успее да обезеди пласман во Лигата на шампионите, тогаш Јувентус дефинитивно на лето ќе остане без најголемата ѕвезда и најдобар играч, Кристијано Роналдо.

Причината за неговото заминување не е само од натпреварувачка природа и желбата да игра во ЛШ туку и од финансиски причини.

Cristiano Ronaldo will leave Juventus if they don’t qualify for the Champions League. His advisors suggest he could lose up to 25% of his income from various brand deals and sponsorships if he isn’t in the Champions League.

He has expressed his desire to return to Man Utd. #MUFC

