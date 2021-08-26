Уште 1.082 новозаразени од ковид-19, починаа 27 лица, повеќето во Скопје и Тетово во болнички услови
Во последните 24 часа се направени 5.982 тестирањe, а регистрирани се 1.082 нови случаи на КОВИД-19:
Скопје – 406, Куманово – 93, Тетово – 87, Гостивар – 72, Струмица – 70, Кичево – 57, Прилеп и Велес – по 32, Кавадарци, Охрид и Струга – по 24, Битола – 23, Штип – 21, Радовиш – 18, Ресен – 15, Кочани – 14, Гевгелија и Делчево – по 9, Свети Николе, Крива Паланка и Виница – по 7, Дебар – 6, Македонски Брод – 5, Неготино и Кратово – по 4, Валандово – 3, Пробиштип, Крушево и Македонска Каменица – по 2, Богданци,Пехчево и Дојран – по 1.
Регистрирани сe 492 оздравени пациенти од: Скопје – 139, Тетово – 89, Гостивар – 85, Куманово – 38, Струмица – 30, Кичево – 25, Берово – 15, Штип и Кочани – по 10, Битола – 9. Радовиш – 7, Прилеп – 6, Валандово – 5, Кавадарци и Дебар – по 4, Делчево – 3, Охрид, Ресен, Крива Паланка и Македонски Брод – по 2, Велес, Гевгелија, Свети Николе, Кратово и Пехчево – по 1.
Пријавени се 27 починати лица: 7 починати лица од Скопје (84г,79г,78г,67г,67г,66г и 60г), 6 починати лица од Тетово (85г,76г,74г,73г,69г и 60г), 5 лица од Гостивар (72г,69г,65г,61г и 47г), 3 лица од Кичево (48г,46г и 45г), по едно починато лице од Куманово (74г), Прилеп (57г), Охрид (52г), Штип (79г), Струмица (70г) и Македонски Брод(71г).
Од починатите лица 26 се починати во болнички услови, едно лице е починато во домашни услови.
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