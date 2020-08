УС Опен тргна со рекорд и изненадување: Дури 58 брејк топки и пораз на деветтиот носител

Диего Шварцман, деветтиот носител и минатогодишен четвртфиналист е поразен во првото коло на УС Опен.

Стартот на првиот грен слем по рестартот на тениската сезона, УС Опен, го одбележа поразот на аргентинскиот тенисер, Диего Шварцман. Деветтиот носител е поразен во чуден меч со 3:2 во сетови и тоа 3:6,4:6,6:2,6:1,7:5 од Британецот Камерон Нори.

Surviving in 🖐️@cam_norrie shocks 9th seed Diego Schwartzman after rallying from 2 sets down 😮

🎥: @usopen | #USOpen pic.twitter.com/KBIWKaYtNc

