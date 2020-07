Урнебес во Бугарија: Фудбалски клуб преку Фејсбук бара играчи

Се може да се види во светот на фудбалот посебно во посиромашните земји, а неверојатно е обичен збор посебно за екипите од пониските лиги.

Последниот пример доаѓа од Бугарија каде екипата на Спартак Варна на Фејсбук објави оглас со урнебесна содржина.

Тренерот на екипата објави дека Спартак Варна бара стопер кој знае да игра во формацијата 3-5-2, но и да поседува пасош од земја од Европската унија.

Заинтгересираните тренер да мејл да испратат своја биографија и видео, а потоа клубот ќе одлучи кого ќе повика на проба за чие време гарантира сместување и храна.

Месечната плата е 400 до 500 евра со обезбедено сместување.

