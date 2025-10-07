Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Фото: илустрација

Упасени се тројца мажи во Белград: Од „голф“ во „ауди“ преместувале 20 килограми дрога

Ј. А.
Пред

Тројца мажи денеска биле уапсени во населба во Белград во голема акција на полицијата и обвинителството, кога биле фатени како си предаваат 20 килограми марихуана, објави Нова.рс.

„Припадници на полицијата, во соработка со Вишото јавно обвинителство во Белград, запленија околу 20 килограми марихуана и ги уапсија И. Х. (34), Д. П. (25), двајцата од Белград, и М. П. (36), државјанин на Црна Гора, поради постоење основи на сомнение дека сториле кривично дело неовластено производство и дистрибуција на наркотични дроги“, објави српското МВР.

Полицијата ги уапси осомничените додека си ја предавале дрогата, која се наоѓала во автомобилите што ги користеле, а ги запленила и двете возила, „голф“ и „ауди“.

