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ВОЈНА ВО УКРАИНА

Умерен земјотрес регистриран во Турција

К.С.
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Земјотрес сеизмограм
Сеизмограм / Фото: EPA/ALANAH M. TORRALBA

Земјотрес со интензитет од 4,8 степени според Рихтеровата скала денеска е регистриран во Турција.

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Епицентарот на земјотресот бил на длабочина од осум километри, стотина километри југозападно од Истанбул.

Земјотресот е почувствуван и во Истанбул, како и во Бурса и Измир.

Извор: МИА

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