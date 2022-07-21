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Умерен земјотрес регистриран во Турција
Земјотрес со интензитет од 4,8 степени според Рихтеровата скала денеска е регистриран во Турција.
Епицентарот на земјотресот бил на длабочина од осум километри, стотина километри југозападно од Истанбул.
Земјотресот е почувствуван и во Истанбул, како и во Бурса и Измир.
Извор: МИА
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