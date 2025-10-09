Украинците нападнаа објект на „Лукоил“ длабоко во Русија, избувна голем пожар
Голем пожар избувна во гасна централа на „Лукоил“ во Јужна Русија по напад со беспилотни летала, објавија локалните власти и медиумите, објавува „Киев пост“.
Руското Министерство за одбрана соопшти дека нејзината воздушна одбрана соборила 19 дронови, од кои девет биле над регионот Волгоград, на околу 600 километри од украинската граница.
И покрај овие тврдења, гасната централа „Лукоил-Коробковски“ во градот Котово била зафатена од пламен, според локалните канали на Телеграм и гувернерот на регионот Волгоград, Андреј Бочаров. Бочаров рече дека нападот со беспилотни летала оштетил неколку котларници и предизвикал пожари во енергетските објекти, но не ја споменал директно самата гасна централа.
Потврда за нападот и предизвикана штета
Од друга страна, независниот Телеграм канал Астра, повикувајќи се на изјавите на локалните жители, објави дека пожарот ја зафатил фабриката „Лукоил-Коробковски“. Сателитските податоци од системот FIRMS на НАСА ја потврдија пожарната активност на таа локација.
Фабриката „Коробковски“ е најголемиот преработувач на гас во Јужниот федерален округ на Русија, со капацитет од 450 милиони кубни метри годишно. Поголемиот дел од нејзиното производство, вклучувајќи ги течните гасови и стабилизираниот бензин, е наменет за извоз.
ФИРМС, исто така, регистрираше уште еден пожар во близина на пумпната станица за нафта „Јефимовка“, која е дел од инфраструктурата Транснефт-Приволга, според Астра.
Продолжени напади врз енергетската инфраструктура
Нападите се случија само неколку дена откако Москва објави дека соборила 251 беспилотни летала во еден од најголемите одмазднички напади на Киев во понеделник, 6 октомври, при што загинаа две лица. Таа ноќ, Украина ги таргетираше Крим, окупиран од Русија, и неколку региони низ Русија, погодувајќи ја енергетската инфраструктура и воените објекти.
Речиси секојдневните напади со беспилотни летала предизвикаа недостиг на гориво во неколку руски региони и ги зголемија цените на бензинот. Украина вели дека нападите имаат за цел да ги намалат приходите од енергија што помагаат во финансирањето на воените напори на Русија.
Во среда, четвртиот руски регион воведе ограничувања за продажба на бензин по клиент, бидејќи недостигот на гориво продолжува да се шири низ целата земја. Ограничувањата сега се проширени на регионите Тјумен и Свердловск, покрај анексираниот Крим и регионот Чељабинск. На пример, синџирот бензински пумпи Н-1 во Тјумен ја ограничи продажбата на 30 литри бензин од 92 или 95 октани по клиент.
Според најновите проценки, нападите со украински беспилотни летала онеспособиле речиси 40% од капацитетот за рафинирање на нафта во Русија, предизвикувајќи го најголемиот недостиг на гориво во земјата во последните децении. На 28 септември, 38% од капацитетот на примарниот рафинериски систем – еквивалент на 338.000 тони дневно – беше надвор од употреба, додека производството на бензин се намали за еден милион тони, оставајќи го домашниот пазар со дефицит од околу 20%.