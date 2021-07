УЕФА ја претстави топката со која ќе се играат полуфиналето и финалето на ЕП

Влегуваме во завршницата од Европското првенство, до крајот остануваат да се одиграат уште полуфиналните натпревари и големото финале во кое ќе го дознаеме новиот шампион.

Сите мечеви ќе се играат на „Вембли“ стадионот во Лондон, утре од 21.00 часот Италија ќе ги одмери силите со Шпанија, а во истиот термин в среда Англија ќе игра против Данска.

Исто така и УЕФА со полна пареа се подготвува за последните дуели на континенталниот собир како што тоа беше и во досегашниот дел на натпреварувањето.

Денеска УЕФА одлучи да го претстави дизајнот на топката со која ќе се игра полуфиналето и финалето.

„Адидас“ не потфрли ниту овој пат во однос на дизајнот, па јавноста е воодушевена од изгледот на оваа топка.

Adidas unveil a new #EURO2020 ball that will be used in the semi-finals and final ⚽️ pic.twitter.com/dJ3jxUOoXD

— Goal (@goal) July 5, 2021