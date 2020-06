УЕФА го смени форматот и местото на одигрување на финалето во ЛШ

За прв пат во историјата, најсилното фудбалско натпреварување ќе заврши на начин што е препознатлив за кошарката во Евролигата.

Европската фудбалска унија (УЕФА) го смени форматот на натпреварувањето во Лигата на шампионите, за да може сезоната да заврши, по пандемијата на коронавирус, и го пресели финалето на елитното натпреварување од Истанбул во Лисабон.

Завршницата од Лигата на шампионите ќе се игра во португалската престолнина во малку поинаква форма, односно во форма на „Фајнал-ејт“ (најдобрите осум екипи).

Измените беа потврдени на видео конференција од претседателот на УЕФА, Александар Чеферин, кој се обрати по состанокот на Извршниот комитет за иднината на европските натпреварувања.

– Воодушевен сум затоа што успеавме да ги продолжиме скоро сите натпреварувања во нашиот спорт – рече започна Чеферин, потенцирајќи дека одложувањето на Европското првенство за 2021 година е храбра, но исправна одлука.

Потврдени се шпекулациите дека, за прв пат во историјата, најсилното фудбалско натпреварување ќе заврши на начин што е препознатлив за кошарката во Евролигата.

Исто така, беше сменет и градот домаќин на финалето, наместо турскиот Истанбул, каде состојбата со пандемијата „Ковид 19“ и натаму е сериозна и тешка, беше избран Лисабон.

