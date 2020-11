Училиштата во Њујорк од утре под клуч

Градоначалникот на Њујорк Бил де Блазио изјави дека јавните училишта од утре ќе бидат затворени поради зголеменото ширење на коронавирусот.

–Просечниот број на заразени лица во однос на тестираните го достигна прагот од 3 отсо за седум дена. За жал, тоа значи дека училишните згради од утре ќе бидат затворени како мерка на претпазливост- напиша Де Блазио на Твитер.

New York City has reached the 3% testing positivity 7-day average threshold. Unfortunately, this means public school buildings will be closed as of tomorrow, Thursday Nov. 19, out an abundance of caution.

We must fight back the second wave of COVID-19.

