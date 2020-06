Убави моменти од протестите во САД: Музиката ги зближи сите, дури и војниците заиграа на „Макарена“ (ВИДЕО)

Иако причината за масовните протести во САД, кои се проширија и на многу други градови во светот, е убиството на Афроамериканецот Џорџ Флојд од страна на Дерек Чаувин на 25 мај, сепак во собраниот гнев, незадоволство и насилство се наоѓа и по нешто убаво.

На протестите одржани на седмиот ден по ред во Џорџија, во сојузната држава Атланта, членовите на Националната гарда играле со демонстрантите на светски популарната песна „Макарена“.

Incredible moment in Downtown #Atlanta as the @GeorgiaGuard dances the Macarena with protestors during a peaceful protest. @cbs46 pic.twitter.com/KLdgZXZZjY — Adam Murphy (@MurphyCBS46) June 6, 2020

Видео снимката, која со брзина на светлината се прошири на социјалните мрежи ја покажа другата страна на протестите, и е направена во четвртокот вечерта.

Според пишувањата на американските медиуми, токму кога полицискиот час требал да стапи на сила, пред 21 часот по локално време, една демонстрантка извадила звучник и пуштила музика, па собраните заиграле „ча-ча“ и „шафл“. Потоа играле и на „Макарена“.

Меѓутоа, она што сигурно никој од демонстрантите не го очекувале е дека ќе им се придружи и Националната гарда, која била испратена да спречи ескалација на протестите. Униформираните мажи и жени со насмевки на лицето заиграле на добро познатите чекори на хитот и така ги собрале симпатиите на собраните луѓе.

UNITED DANCE: Georgia National Guard troops were seen dancing the 'Macarena' alongside protesters in downtown Atlanta Friday. The dance break unfolded about 15min before the 8 p.m. curfew went into effect, after days of racial justice rallies over the death of George Floyd #8NN pic.twitter.com/7l4Ml9mW9I — 8 News NOW (@8NewsNow) June 6, 2020

Иако несекојдневно, примерот на униформирани лица кои играат со демонстрантите не е единствен. Неодамна и на демонстрантите во Линколн, Небраска им се придружиле полицајците во играњето на песна. Музичкиот репертоар тогаш бил различен, но насмевките и радоста не недостасувале.

Претходните денови се играше и на улиците во Минеаполис, пееше на улиците во Вашингтон, а минатата вечер била забележана уште една несекојдневна сцена во Џорџија – демонстрантите играле на музиката на трубачи.

Бендот се позиционирал на тротоарот во центарот на овој американски град, а собраните луѓе заиграле на звуците на трубите и песната „Ова е Америка“, на музичарот познато како Чајлдиш Гамбино.