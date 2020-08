Уапсени двајца патници на летот Амстердам-Ибица: Одбиле да носат маски, почнала тепачка (ВИДЕО)

На летот на холандската авиокомпанија КЛМ од Амстердам кон Ибица се случи тепачка откако двајца патници одбиле да стават заштитни маски.

Патниците помогнале да бидат совладани двете лица, кои по слетувањето на Ибица се уапсени од страна на шпанската полиција.

– Двајца непристојни патници одбиле да носат маски и физички и вербално ги вознемирувале другите патници, изјави портпаролот на КЛМ.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️

Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9

— The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020