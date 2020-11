Твитерџиите во исчекување: Дали Меланија Трамп повторно ќе се изнервира поради божиќното декорирање?

Социјалните медиуми се преполни со шеги на сметката на Меланија во врска со изјавата за 2018 година, кога таа рече дека не се грижи за украсувањето во Белата куќа за време на божиќните празници. Но, сега имаше повторно задача да ја пречека божиќната елка пред Белата куќа, за последен пат како прва дама.

Поранешната прва дама на Соединетите држави Меланија Трамп (50) го привлече вниманието на јавноста во последните четири години за многу нејзини позитивни страни, но и гафови. Се разбира, таа е сопруга на поранешниот американски претседател Доналд Трамп (74), но имаше и бројни нејзини изјави запишани од корисниците на социјалните мрежи кои беа мета на потсмев или критика.

Нејзината поранешна пријателка и асистентка Стефани Винстон Волкоф (50) објави аудио запис каде Меланија зборува за тоа колку е незначајно украсувањето на Белата куќа за празниците.

– Кому му е гајле за овие божиќни глупости и украси. Но, морам да го сторам тоа, нели? – рекла Меланија во разговор со Волкоф во јули 2018 година.

Во видео снимката се слуша како Меланија употребува невкусна „пцофка“ додека зборува за украсувањето.

Melania’s excited: It’s Christmas time at the White House again. pic.twitter.com/CDIALxyo83



Но, целата ситуација немаше да биде толку смешна ако таа сега не го поздравеше доаѓањето на нејзината последна елка во Белата куќа. Наскоро почнаа да следат шеги за неа.

– Меланија е возбудена. Божиќ е повторно во Белата куќа. Кој рече дека таа не се грижи за Божиќ во Белата куќа? – се дел од објавите на Твитер.

Комичарот Ерик Ајдл (77) се пошегува и предложи на Меланија да пеат „Фу * к Божиќ“ во дует, осврнувајќи се на анти – божиќниот класик.

I’m looking forward to her singing Fuck Christmas with me… https://t.co/UuOYUpadhh

— Eric Idle (@EricIdle) November 23, 2020