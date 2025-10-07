Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Туск ја доби првата битка: Европскиот парламент им го одзеде имунитетот на двајца полски пратеници

Ј. А.
Пред

Нивниот имунитет беше укинат за да им се овозможи на обвинителите да ги започнат судењата, што полските власти го наведоа во барањата поднесени до Европскиот парламент во 2024 година.

Европскиот парламент денеска им го одзеде имунитетот на двајца полски пратеници. Двајцата пратеници се Даниел Обајтек, поранешен извршен директор на државната енергетска компанија „ПКН Орлен“ и Михал Дворчик.

Гласањето на Европскиот парламент е една од првите победи на премиерот Доналд Туск во областа на правдата, пишува Н1.рс.

Полските обвинители тврдат дека Обајтек ги користел парите на Орлен за да им плати на детективите кои ја следеле неговата приватна агенда.

Дворчик наводно ја користел својата приватна е-адреса за водење владини работи, вклучително и споделување класифицирани информации, додека бил началник на кабинетот на тогашниот премиер Матеуш Моравјецки помеѓу 2017 и 2022 година.

Хакерите објавија некои од тие е-пошти се на Телеграм од 2021 година, што го натера да поднесе оставка во 2022 година.

Обајтек и Дворчик ги негирале обвинувањата.

