Турција и Грција си разменија сочувство

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган и грчкиот премиер Кирјакос Мицотакис во петокот разменија сочувство за загубите на животите предизвикани од силниот земјотрес што ги погоди нивните земји.

„Само што го повикав претседателот @RTErdogan да изразам сочувство за трагичната загуба на животите од земјотресот што ги погоди обете земји“, напиша Мицотакис на Твитер.

I presented to the @EPPgroup evidence of the provocative actions of Turkey in the Eastern Mediterranean. Greece is an advocate for dialogue, since we have absolute faith in our positions. However, real dialogue cannot be pursued under threat or violations of our sovereign rights. pic.twitter.com/CpBc4HYJu7

„Без оглед на нашите разлики, ова се моменти кога нашиот народ треба да застане заедно“, додаде Мицотакис.

И Ердоган изрази подготвеност за помош доколку Грција доколку има потреба.

Турскиот претседател одговори и на објавата на Мицотакис.

„Ви благодарам, господине премиер. Искажувам сочувство на цела Грција во име на мене и на турскиот народ. И Турција е секогаш подготвена да и помогне на Грција да ги залечи раните. Дека двајца соседи се солидаризираат во тешки времиња е повредно од многу работи во животот“, напиша Ердоган на Твитер.

Thank you, Mr. Prime Minister.

I offer my condolences to all of Greece on behalf of myself and the Turkish people. Turkey, too, is always ready to help Greece heal its wounds.

That two neighbors show solidarity in difficult times is more valuable than many things in life. https://t.co/eo6iClofKZ

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020