Три ракети паднале во близина на американската амбасада во Багдад (ВИДЕО) - Слободен печат

Три ракети паднале во т.н. Зелена зона во близина на американската амбасада во ирачкиот главен град Багдад.

Според извештаите на светските медиуми, најпрво се слушнала експлозија во градот, но причината засега не е позната.

Засега нема информации за евентуални мртви или повредени.

На социјалните мрежи се појавуваат снимки од случувањето на кои може да се слушнат и знаци за предупредување.

#Breaking

“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) 20 January 2020