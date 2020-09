Тренерот на Атлетико, Симеоне позитивен на коронавирус

Стратегот на „јорганџиите“ нема симптоми и во следниот период ќе биде во домашна изолација 14 дена, се вели во клупското соопштение.

Atletico Madrid boss Diego Simeone has tested positive for coronavirus, the Spanish club have announced.

