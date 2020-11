Трамп тврди дека победил во Пенсилванија

Претседателот на САД, Доналд Трамп, тврди дека тој е победник на претседателските избори во Пенсилванија. Во порака денеска на Твитер, тој укажа дека немало можност да се видат 700.000 гласачки ливчиња.

-Во Филаделфија и Питсбург не ни беше дозволено да видиме 700.000 гласачки ливчиња, а тоа значи дека врз основа на нашиот голем Устав, победуваме во државата Пенсилванија, соопшти американскиот претседател.

700,000 ballots were not allowed to be viewed in Philadelphia and Pittsburgh which means, based on our great Constitution, we win the State of Pennsylvania!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020