Трамп се налути на својата омилена социјална мрежа, а за се е виновен еден твит

Твитер прв пат ги повика корисниците да ги проверат податоците во твитовите кои ги објавува американскиот претседател Доналд Трамп, кој потоа оцени дека Твитер се меша во американските претседателски избори и ја гуши слободата на говор.

Твитер ги предупредил корисниците да ги проверат тврдењата на Доналд Трамп за гласање преку пошта.

Трамп кој има повеќе од 80 милиони следбеници на Твитер, претходно во објавите тврдел дека гласањето преку пошта би било „во значајна мера неправедно“ и дека би резултирало со „наместени избори“.

Твитер со плав извичик под тој твит ги предупредил корисниците да ги проверат фактите за гласање преку пошта и ги насочил на страница на која тврдењата на Трамп за начинот на гласање се опишани како „непотврдени“.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020