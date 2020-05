Трамп: Работната група на Белата куќа за коронавирусот ќе продолжи со работа на пандемијата

„Работната група ќе биде многу фокусирана на вакцините и терапиите”, напиша Трамп.

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска изјави дека Работната група на Белата куќа задолжена за кризата со коронавирусот ќе ја продолжи својата работа на пандемијата, фокусирајќи се на вакцините и терапијата.

„Поради својот успех Работната група ќе продолжи да работи на неодредено време, со натамошен фокус врз безбедноста и повторното отворање на нашата земја”, напиша Трамп на Твитер, пренесоа британските медиуми.

„Работната група ќе биде многу фокусирана на вакцините и терапиите”, напиша Трамп.

….to it, as appropriate. The Task Force will also be very focused on Vaccines & Therapeutics. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2020