Трамп по насилствата во Портлaнд: Ако тој смешко од градоначалник не го исчисти нередот, ние ќе го сториме тоа

Претседателот Доналд Трамп вчера и денеска објави серија твитови со критика до градоначалниците на Портланд, сојузна држава Орегон и Кеноша, Висконсин, каде деновиве се случија насилни протести против полциското насилство и убиства.

Во Портланд, за време на демонстрациите во саботата загина едно лице.

Во Каноша, пак, се случија насилни протести откако полицаец за време на задржување шест пати стрелаше во грбот на Џејкоб Блејк, Афроамериканец, кој остана парализиран. После тоа се случи пукање, во кое двајца протестанти беа убиени, а едно лице тешко повредено. Пукало 17-годишно лице кое, наводно, бело супрематист.

„Портланд е во валканици, и таков беше со години. Ако тој смешко од градоначалник не исчисти, ние ќе дојдиме да го направиме тоа”, напиша денеска Трамп на Твитер.

Portland is a mess, and it has been for many years. If this joke of a mayor doesn’t clean it up, we will go in and do it for them!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2020