Трамп откри како ќе изгледа логото на Вселенските сили на САД - Слободен печат

Американскиот претседател Доналд Трамп откри како ќе изгледа логото на Вселенските сили на САД, но како што пренесуваат светските медиуми, воените дизајнери останале без идеи кога ја смислувале ознаката, бидејќи многу потсетува на логото на Вселенската флота од „Ѕвездени патеки“.

„По советувањето со нашите големи воени лидери и дизајнери, имам задоволство да ви го претставам новото лого на Вселенските сили на САД, шеста филијала на нашата величевствена војска“ напиша Трамп на Твитер.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020