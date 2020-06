Трамп објави снимка како Афроамериканец тепа белец: Каде се сега демонстрантите? (ВИДЕО)

На социјалните мрежи во САД кружи снимка од напад во Мичиген на која се гледа како еден Афроамериканец напаѓа белец, а снимката на својот Твитер ја објавил и претседателот Доналд Трамп.

За разлика од снимката на полициското насилство врз Џорџ Флојд во Минеаполис во Минесота, чие убиство поттикна големи протести и немири ширум САД, жртвата на оваа снимка преживеала.

Меѓутоа, во овој случај напаѓачот бил црнец, а жртвата белец – поточно, продавач во трговската куќа на познатиот трговски ланец Мејсис.

Нападот се случил уште на 15 мај, а потоа снимката се проширила на социјалните мрежи, а денеска на Твитер ја споделил и американскиот претседател Доналд Трамп.

Looks what’s going on here. Where are the protesters? Was this man arrested? https://t.co/2E1UbU5vNN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020