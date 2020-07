Трамп: Обединети сме да го победиме кинескиот невидлив вирус, носењето маска е патриотски чин

Според Си Ен Ен, Трамп го сменил мислењето мотивиран од лошите резултати на предизборните анкети.

Американскиот претседател Доналд Трамп објави на Твитер своја фотографија со заштитна маска на лице и индиректно констатира дека „носењето маски е патриотски чин”.

„Сите сме обединети во напорите да го победиме кинескиот невидлив вирус и многу луѓе велат дека носењето маски при социјално дистанцирање не може да биде патриотски чин. Никој не е поголем патриот од мене“, напиша Трамп наТвитер.

Тој го напиша твитот речиси по три месеци откако американскиот Центар за контрола на болести препорача носење маски.

Трамп ја објави фотографијата, која е направена во текот на неговата посета на воената болница во предградие на Вашингтон, каде прв и единствен пат носел маска во јавноста, по повеќе од едномесечно одбивање тоа да го направи.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020