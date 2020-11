Трамп не се предава лесно: Јас сум победник

Американскиот претседател Доналд Трамп повторно објави гневна порака на Твитер, со факти за кои верува дека потврдуваат дека изборите биле нефер и дека победата на неговиот ривал Џо Бајден не била легална.

Според него, милиони ливчиња биле испратени до луѓе кои не го сакале тоа, додека набљудувачи не биле во можност да бидат присутни при пребројувњето.

Тој тврди дека добил 71.000.000 законски гласови и дека е – победник.

71,000,000 Legal Votes. The most EVER for a sitting President!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020