Трамп налутено ја прекина прес-конференцијата: Прашајте ја Кина тоа (ВИДЕО)

Претседателот на САД, Доналд Трамп ја прекина конференцијата за новинари откако на новинарка со азиско потекло на поставеното прашање и одговорил да ја праша Кина.

Веијиа Џианг, дописничката за Си-Би-Ес њуз од Белата куќа, го прашала Трамп зошто моменталната криза ја гледа како меѓународен натпревар, кога умреле повеќе од 80.000 Американци.

„Можеби тоа е прашање кое треба да го поставите на Кина“, одговорил Трамп на новинарката која е родена во Кина, а во САД емигрирала на две години.

„Не ме прашувајте мене, поставете го тоа прашање на Кина, во ред?“, рекол претседателот на САД.

GOOD for @realDonaldTrump for just walking away from the childish journalists’ sandbox. pic.twitter.com/6LmSS6nrUN

— Jenna Ellis (@JennaEllisEsq) May 11, 2020