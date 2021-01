Трамп Јуниор за забраната на Твитер: Се смеат и Мао, Ленин и Сталин

Доналд Трамп Јуниор, син на актуелниот претседател на САД, Доналд Трамп, откако Твитер му го блокираше профилот на татко му изјави дека светот се смее на Америка и дека слободата на говорот е „мртва“ и контролирана од „моќните левичари“.

-Светот се смее на Америка, а Мао, Ленин и Сталин имаат насмевки. Дали големите технолошки компании се способни да го цензурираат претседателот? Слободата на говор е мртва и контролирана од моќните левичари”, напиша Трамп Јуниор на твитер.

The world is laughing at America & Mao, Lenin, & Stalin are smiling. Big tech is able to censor the President? Free speech is dead & controlled by leftist overlords.

In case I’m next stay connected by simply signing up now at https://t.co/835EajP4SI

I’ll let u know where I land.

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021