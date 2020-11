Трамп и Бајден со осуди за терористичкиот напад во Виена

Нападите врз невини луѓе мора да престанат напиша американскиот претседател Доналд Трамп на Твитер по синоќешниот напад во Виена.

„Нашите молитви се со граѓаните на Виена по уште еден грозоморен терористички акт во Европа. Овие напади на злото против невини луѓе мора да престанат. САД, заедно со Австрија, Франција и цела Европа, се борат против терористите, вклучително и радикалните исламски терористи“, напиша Трамп.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020