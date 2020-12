Трамп го навреди Болтон: Тој е еден од најглупавите луѓе во Вашингтон!

Американскиот претседател во заминување, Доналд Трамп денеска ја осуди позицијата на неговиот поранешен советник за национална безбедност Џон Болтон, кој се спротивставува на предлогот на генералот Мајкл Флин да воведе вонредна состојба во некои земји со цел повторување на изборите, објави „Дејли меил“.

-Што може да знае Болтон, еден од најглупавите луѓе во Вашингтон- напиша Трамп на Твитер.

Трамп ја потсети јавноста на зборовите на Болтон додека беше на позиција советник.

– Зарем Болтон не го покажа „решението за Либија“ пред ТВ-камерите и објасни што САД ќе направат во врска со Северна Кореја? Имам неколку глупости на Болтон во архивите – додава Трамп.

What would Bolton, one of the dumbest people in Washington, know? Wasn’t he the person who so stupidly said, on television, “Libyan solution”, when describing what the U.S. was going to do for North Korea? I’ve got plenty of other Bolton “stupid stories”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2020