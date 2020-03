Трамп: Борбата меѓу Русија и Саудиска Арабија е виновна за паѓањето на цените на американските акции

Американскиот претседател Доналд Трамп за денешното стрмоглаво паѓање на цените на американските акции ја обвини борбата меѓу Саудиска Арабија и Русија за удел на пазарот и „лажните вести“, без да прецизира на какви вести мисли.

Во серија твитови, Трамп, исто така, изјави дека падот на цената на нафтата ќе им биде од корист на Американците. Тоа ќе биде „добро за потрошувачите, цената на бензинот ќе се паѓа!“, напиша Трамп на својот профил на Твитер.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020