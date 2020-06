Трамп ѝ рече на Меланија да се насмее, таа му возврати со гримаса: Нејзината реакција е хит на интернет (ВИДЕО)

Американскиот претседател Доналд Трамп и неговата сопруга Меланија вчера го посетиле Националното светилиште на Свети Јован Павле втори во Вашингтон. Како и секогаш им позирале на фотографите. Меланија не била баш расположена за фотографирање, па ставила очила за сонце.

На социјалните мрежи се прошири снимка на која се чини како Трамп да бара од својата сопруга да се насмевне за фотографите, а таа му возвраќа со гримаса.

Снимката брзо стана хит на интернет и ја прегледале околу 14 милиони луѓе.

„Изгледа како заложник“, коментираа на Твитер корисниците, а многумина велат дека изгледа како Меланија веќе да не може да го трпи Доналд.

The camera can, contrary to the cliche, sometimes lie, but I have watched this over and over and there is something mesmerisingly worrying about Melania Trump’s face in this. https://t.co/e3nRq7JiAy

— Louise Milligan (@Milliganreports) June 3, 2020