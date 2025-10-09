Трајковски: Да го искористиме притисокот на Белгијците и да стигнеме до поволен резултат
Македонската фудбалска А репрезентација вечерва на Планет Груп арената во Гент ќе го одржи последниот тренинг пред одигрувањето на квалификацискиот натпревар за Светското првенство 2026 против селекцијата на Белгија кој е на програмата утре (петок) со почеток од 20.45 часот.
– Белгијците сега знаат против кого играат. Сметам дека тие сега ќе имаат поголем респект кон нас. Мислам дека притисокот е врз нив. Ние секој натпревар го играме исто, се подготвуваме на ист начин. Нормално е како тече циклусот да се зголемува и притисокот, но треба да го тргнеме на страна и да одиграме како што знаеме и да обидеме да стигнеме до добар резултат – изјави нашиот репрезентативен 33-годишен напаѓач Александар Трајковски.
Еден од нашите најискусни репрезентативци во овие мундијалски квалификации има досега два гола, а севкупно 24 во 95 настапи за сениорскиот дрес:
– Сепак, мислам дека ова ќе биде добар натпревар и дека нема да им биде лесно ниту на нив. Како што доаѓа крајот на квалификациите притисокот расте, исто е за нив и за нас. Ова ќе биде една од поважните средби која може да го реши патот во финишот на циклусот. Белгија без разлика на генерацијата, секогаш е силна, произведува добри играчи и неслучајно е таму каде што е – вели Трајковски.
На првиот меѓусебен дуел одигран во Скопје немаше победник, односно резултатот на Националната арена „Тодор Проески“ беше 1:1.