Топлотен бран ја преплави Северна Европа: Сосема невообичаено, температурите се меѓу 30 и 35 степени

По најтоплиот јуни досега забележан во Финска и во некои делови на Шведска, температурите во најсеверните делови на Европа вчера срушија нови рекорди – термометарот покажа помеѓу 30 и 35 степени Целзиусови.

Во градот Кево, на самиот север на Финска, се измерени рекордни 33,5 степени, што е највисоката температура забележана во тој дел од земјата по рекордните 34,7 степени забележани во 1914 година, пренесува агенцијата СТТ.

На национално ниво, јуни беше најтоплиот месец досега забележан од почетокот на мерењата во 1844 година, со просечна температура од 16,5 степени, што го надмина рекордот од 1950-тите, според податоците на Националниот метеоролошки институт.

И во соседна Шведска, јуни годинава беше најтоплиот јуни досега забележан во Стокхолм (19,3 степени во просек), повеќе од рекордот од 2018 година, а потоа од 2019 година.

„Дали забележуваме тренд? Па, веројатно, повторно е случајност“, порача шведската активистка за животна средина, Грета Тунберг. На државно ниво, јуни 2021 година е третиот најтопол јуни досега измерен.

June 2021 was the hottest June ever recorded in my hometown Stockholm by a large margin. The second hottest June was in 2020. The third in 2019.

Am I sensing a pattern here? Nah, probably just another coincidence.https://t.co/nEgrAPEFzm

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 3, 2021