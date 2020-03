Том Хенкс и неговата сопруга Рита Вилсон се вратија во САД! (ФОТО)

Познатиот актерски пар престојуваше во Австралија, каде се зарази со коронавирусот. Тие беа првиот холивудски пар кој објави дека е позитивен на КОВИД19. Парот помина 2 недели во карантин, а долета во Лос Анџелес со приватен лет.

Хенкс со сопругата беше во Австралија, каде беше планирано снимањето за филмот на Елвис Присли, во кој Хенкс ја глуми улогата на неговиот менаџер.

Mr. Rogers is back home!! “Going to take awhile, but if we take care of each other, help where we can, and give up some comforts… this, too, shall pass. We can figure this out.” https://t.co/36A7hpRDt1

— Nancy Staack (@nancystaack) March 28, 2020