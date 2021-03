Титулата во Акапулко за Зверев

Вториот носител Александер Зверев го совлада Стефанос Циципас во два сета во финалето на турнирот во Акапулко и ја освои 14. титула во кариерата.

Зверев триумфираше во два сета и тоа со 6:4,7;6, но и двата сета беа исполнети со возбудувања.

Во првиот сет, Циципас имаше водство до 4:1 во гемови и три брејк топки во шестиот гем, но германскиот тенисер успеа да се спаси и да освои дури пет гема во серија со кои дојде до водство од 1:0 во сетови.

The moment @AlexZverev defeated Stefanos Tsitsipas to win the @AbiertoTelcel title for the first time 🙌#AMT2021 pic.twitter.com/DwRvBHqiuy

— Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2021