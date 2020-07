Тибодо ќе биде нов тренер на Њујорк никс

Поранешниот тренер на Чикаго го победи Џејсон Кид во трката за тренерското столче на славниот тим.

Том Тибодо ќе потпише петгодишен договор со Њујорк никс, пренесува влијателниот новинар на ЕСПН, Адријан Војнаровски.

Тибодо е еден од најценетите тренери во НБА лигата, а најголемите успеси ги оствари кога седеше на клупата на Чикаго булс од 2010 одо 2015 година.

ESPN story on the Knicks and Tom Thibodeau finalizing terms on a five-year deal as head coach: https://t.co/LKFnzZUOQA

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 25, 2020