„Ти си неверојатен“: Ѓоковиќ лут кон судијата поради спорна одлука! (ВИДЕО)

После уште еден тежок и напорен меч, првиот светски рекет го обезбеди своето 10 финале на Мастерс турнирот во Рим. Противникот на Новак Ѓоковиќ во борбата за трофејот во италијанскиот главен град ќе биде победникот од дуелот Шаповалов-Шварцман.

Водеше Руд со 5:3 во првиот сет, имаше две сет топки, но Ѓоковиќ беше најдобар во тие тешки моменти и успеа да се врати и ја преземе контролата на играта и го освои првиот дел од играта со 7:5.



Во еден момент главниот судија исправи одлука кој погледна погрешна трага на земја, која потоа ја покажа и видео-технологијата.

Камерите сепак се користат само за ТВ пренос и се гледа само трагата на топчето и судијата Нур погреши на штета на Србинот.

La rage de vaincre de Djokovic, en demi-finale et surtout le retour du public : on retrouve le tennis comme on l'aime ⁦@Eurosport_FR⁩ pic.twitter.com/tjb26acqDO

— arthur (@arthur20027197) September 20, 2020