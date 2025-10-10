Тесла има поевтини нови модели, но без неколку основни карактеристики
Тесла официјално ги претстави попристапните, „стандардни“ верзии на своите популарни електрични возила, седанот Модел 3 и теренецот Модел Y. Новите „стандардни“ модели почнуваат од 36.990 долари за Модел 3 и 39.990 долари за Модел Y, со што двата модели се враќаат под психолошката бариера од 40.000 долари.
Иако цените се значително пониски, тие не ја достигнаа некогаш ветената цена од 35.000 долари за Модел 3, која Тесла накратко ја нудеше претходно. Сепак, новиот ценовен праг ги прави овие возила подостапни на сè поконкурентниот пазар на електрични возила (EV). Една од големите промени за американските потрошувачи е елиминацијата на федералниот даночен кредит за електрични возила. Од 30 септември, купувачите повеќе не можат да сметаат на попустот од 7.500 долари што претходно значително ја ублажуваше цената.
Затоа, и покрај пониската основна цена, новите модели Standard во суштина чинат околу 2.000 долари повеќе од минатонеделните, тогаш сè уште познати „Premium“ верзии, кои беа опфатени со тоа даночно олеснување. За да ги намали цените, Tesla мораше да отстрани одредени функционалности. Стандардните модели имаат само погон на задните тркала и не доаѓаат со системи Autopilot или Autosteer за помош при возење- пишува Каматица.
Внатрешноста е исто така поедноставена: само предните седишта се греат, нема дополнителен екран за вториот ред седишта, а класичното AM/FM радио е отстрането. Овие промени претставуваат отстапување од вообичаеното, технолошки богато искуство на Tesla. Иако моделите Standard се поедноставени, Tesla одржува конкурентен досег. И Модел 3 и Модел Y во стандардна опрема имаат проценет опсег од EPA од 321 милји (околу 517 км) со полна батерија.
Тоа сепак ги прави погодни за подолги патувања и секојдневни потреби, дури и со помалку карактеристики, па затоа опсегот останува клучна предност за купувачите кои сакаат солидно електрично возило без дополнителна цена. За попребирливите клиенти, Тесла минатата недела претстави надградена верзија на Модел Y со перформанси, која носи подобрени перформанси и дополнителни карактеристики за оние кои се подготвени да платат повеќе.