Тешка одлука на ПСЖ: Си заминуваат Силва и Кавани!

Двајцата играчи на париските „светци“ ќе ја напуштат екипата после завршувањето на сезоната во Лигата на шампионите.

Единсон Кавани и Тијаго Силва од следната сезона ќе бараат нови клубови, потврди спортскиот директор на ПСЖ. Договорите на Уругваецот и Бразилецот истекуваат во јуни, а Леонардо за „Ле Журнал ди Диманш“ потврди дека нема да им биде понуден нов договор.

Кавани кој во Париз дојде од Наполи во 2013 година, се промовираше во најдобар стрелец на клубот на сите времиња со 200 голови во повеќе од 300 одиграни натпревари во сите натпреварувања.

Edinson Cavani and Thiago Silva will both leave PSG at the end of the seasonhttps://t.co/nbHenvYgbY

