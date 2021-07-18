Теренската вакцинација продолжува и утре
Од Министерството за здравство информираат дека теренската вакцинација утре ќе се одвива во следните населени места:
Делчево – Муштица
Гостивар – Градец, Калиште, Ѓурѓевиште, Ломница
Ресен – Стење, Коњско, Царина
Штип – Долани, Љуботен, Балталија, Лакавица, Пухче, Степанци
Свети Николе – Црнилиште, Кадрифаково
Виница – Виничка Кршла, Јакимово
Демир Хисар – Загориче, Обедник, Смилево
Струга – Прискупштина, Безово
Крушево – Врбоец, Св. Митрани, Пресил
Струмица – Гр. Балдовци
Неготино – Корешница
Пробиштип – Добрево
Кочани – Оризари
Кичево – Колари, Тајмиште, Букојчани, Мидинци
Битола – Горно Оризари, Раштани, Крклино,Кукуречани, Драгожани, Секирани, Габалавци, Црнеец
Охрид – Орман, Долно Лакочереј, Горно Лакочереј, Скребатно, Лескоец
Македонски Брод – Звечан
Велес – Оморани, Мартолци
Крива Паланка – Ранковце
Берово – Митрашинци