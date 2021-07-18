Теренската вакцинација продолжува и утре

Слободен печат
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Од Министерството за здравство информираат дека теренската вакцинација утре ќе се одвива во следните населени места:

Делчево – Муштица

Гостивар – Градец, Калиште, Ѓурѓевиште, Ломница

Ресен – Стење, Коњско, Царина

Штип – Долани, Љуботен, Балталија, Лакавица, Пухче, Степанци

Свети Николе – Црнилиште, Кадрифаково

Виница – Виничка Кршла, Јакимово

Демир Хисар – Загориче, Обедник, Смилево

Струга – Прискупштина, Безово

Крушево – Врбоец, Св. Митрани, Пресил

Струмица – Гр. Балдовци

Неготино – Корешница

Пробиштип – Добрево

Кочани – Оризари

Кичево – Колари, Тајмиште, Букојчани, Мидинци

Битола – Горно Оризари, Раштани, Крклино,Кукуречани, Драгожани, Секирани, Габалавци, Црнеец

Охрид – Орман, Долно Лакочереј, Горно Лакочереј, Скребатно, Лескоец

Македонски Брод – Звечан

Велес – Оморани, Мартолци

Крива Паланка – Ранковце

Берово – Митрашинци

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