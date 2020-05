Татко од Иран и ја отсекол главата на ќерката: Сите се шокирани од казната што ќе ја добие (ВИДЕО)

Иранската полиција уапсила маж кој се сомничи дека ја отсекол главата на својата 14-годишна ќерка Ромина Ашрафи.

Таа побегнала од дома во провинцијата Гилан со својот 35-годишен дечко откако таткото се спротиставувал на нивната врска.

Парот потоа бил пронајден од полицијата па Ромина била вратена дома, иако рекла дека се плаши за сопствениот живот заради своите постапки, пишува Би-Би-Си.

Rest in peace, Romina. You are the voice of millions of Iranian girls who went underground under the whip of ignorant bigotry.🍓🌷🖤 #رومينا_اشرفي #Romina_Ashrafi pic.twitter.com/N8XMEwMTGd

— fatemeh soosaraee (@soosaraee) May 26, 2020