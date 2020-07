Тајсон не престанува да изненадува: Вежба на плажа и е во неверојатна форма (ВИДЕО)

Поранешниот светски шампион во тешка категорија, Мајк Тајсон, иако пред седум дена го прослави 54. роденден и понатаму успева да ја одржи формата како во најдобрите денови.

Тајсон кој пред еден месец најави враќање во боксот иако е длабоко навлезен во шестата деценија и во неколку наврати демонстрира дека се уште има „бомби“ во рацете, деновните е уловен како вежба и на плажа во Лос Анџелес.

Тој наместо тегови користи тешки кафези за лов на риби и без проблеми ги креваше пред голем број на сведоци.

Mike Tyson tossing around a steel cage like it’s nothing 😳

(via @TMZ) pic.twitter.com/UyrL5WWYA8

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 5, 2020