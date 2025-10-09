Тајни во љубовните врски: Што најчесто криеме од партнерот?
Во психоанализата и психолошките истражувања, тајните во љубовните врски генерално не се пожелни, бидејќи стручњаците ги сметаат за штетни. Тие доведуваат до намалена посветеност кон врската и личното благосостојба, поради когнитивна напнатост и страв од откривање. Тајните ја поткопуваат психолошката блискост и можат да станат „товар“, особено во долгорочните односи. Истражувањата покажуваат дека тајноста создава негативни емоции, анксиозност и страв, што на крајот претставува закана и за врската и за партнерите, пишува „Е-клиника“.
Чувањето тајни може да биде штетно
Луѓето кои чуваат тајни имаат поголем ризик да развијат психолошки проблеми и да страдаат од физички болки. Кога, пак, ќе ја откријат својата тајна, најчесто чувствуваат олеснување и ослободување, покажуваат бројни истражувања спроведени во последните децении.
Сепак, сите луѓе кријат тајни – некои се големи и тешки, а некои мали и безначајни. Ако сте како повеќето луѓе, веројатно можете да наброите десетина лични факти што никогаш не сте ги споделиле со никого и најверојатно никогаш и нема да ги споделите. Тоа може да биде авантура за една ноќ со странец, ситен прекршок или прекршување на законот што останало неказнето. Некои луѓе ги кријат своите политички или верски ставови, особено кога мислат дека другите нема да се согласат со нив.
Според психолозите Мајкл Слепијан и Алекс Кох, чувањето тајни станува оптоварувачко кога води до руминација – постојано враќање со мислите кон она што го криеме. Со тек на време, таквите тајни му нанесуваат сериозна штета на умот.
Жените и мажите кријат различни тајни во љубовните врски
Жените почесто пријавуваат дека кријат тајни затоа што сметаат дека нивните партнери нема да ги разберат. Мажите, пак, почесто чуваат тајни затоа што веруваат дека партнерките нема да го одобрат нивното однесување.
Кога луѓето ги опишуваат особините што ги бараат кај партнерот, искреноста речиси секогаш е на врвот на листата, вели доктор Џастин Лемилер, социјален психолог од Институтот Кинси при Универзитетот во Индијана и автор на книгата „Кажи ми што сакаш“.
Сексуалните тајни се најчести
Истражувачи спровеле анкета со 195 студенти, кои требало да одговорат на прашања за бројот и видот на сексуални тајни што ги чуваат, причините за тоа и претходни искуства со откривање интимни информации.
Триесет и шест отсто од учесниците признале дека имаат барем една сексуална тајна во својата сегашна врска.
Педесет и пет отсто изјавиле дека во некој момент откриле сексуална тајна на партнерот.
Жените и мажите чуваат различни тајни и тоа од различни причини. Треба да се има предвид дека истражувањето е спроведено меѓу американски студенти, па видот и причините за чување тајни може да се менуваат со возраста и културата.
Најчесто криени тајни
Жените најчесто кријат:
- историја на сексуално насилство,
- емоционално неверство,
- интерес за БДСМ (доминација и покорност, садизам и мазохизам во сексот),
- интерес за порнографија,
- користење сексуални играчки.
Мажите најчесто кријат:
- интерес за порнографија,
- искуство со секс во тројка,
- емоционално неверство (физичкото неверство не било предмет на истражувањето).
Зошто партнерите кријат детали од својот живот?
Главните причини се:
- страв дека партнерот ќе ги открие информациите на други,
- чувство на срам,
- загриженост дека откривањето ќе доведе до прекин на врската.
Кога тајните биле откриени – најчесто во личен разговор, по телефон или преку пораки, а понекогаш и случајно или преку социјални мрежи – повеќето учесници изјавиле дека имале позитивно искуство. Многумина рекле дека партнерот ја ценел искреноста, а тие почувствувале олеснување. Поретко, имало и негативни реакции – неразбирање, каење или раскинување.
Кои тајни треба да се споделат?
Психолошката експертка Венди Л. Патрик, авторка на книгата „Црвени знаци“, дава практични совети за тоа кога да се биде искрен, а кога да се воздржите.
Тајни што можете да ги задржите:
- нешто што сте ветиле дека нема да го откриете,
- целосната сексуална историја (детали за поранешни партнери).
Тајни што треба да ги споделите:
- вашата финансиска состојба,
- менталното здравје,
- долгови или ризици за безбедност,
- необични потрошувачки навики.
Не споделувајте:
- тајни што не се ваши за кажување,
- трачеви или непроверени информации.
Споделете:
- ако некој е во опасност (на пример, во случај на обид за самоубиство),
- ако срамот е единственото што ве спречува да бидете искрени.