Тага во Бостон, почина легенда на Селтикс која освои 12 титули во НБА

Во историјата на НБА лигата Џонс ќе биде запомнет по тоа што освои дури 12 шампионски титули, осум како кошаркар на Бостон селтикс во 1960-тите години и четири како тренер.

Интересно е што Кеј Си Џонс има перфектен скор во финалињата како играч, осум пати играше во големото НБА финале и осум пати ја освојуваше титулата.

Тој ќе остане запомнет и како единствениот Афроамериканец заедно со Бил Расел кој освои шампионски титули и како тренер.

од 1989 година, Кеј Си Џонс е член на кошаркарската Куќа на славните во Спрингфилд.

Celtics legend K.C. Jones, a 12-time NBA champion as a player and coach, has died. https://t.co/EeMIMlqTC5

— The Boston Globe (@BostonGlobe) December 25, 2020