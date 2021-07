Тага до небо: Пожарникар го извлече мртвото тело на 7-годишната ќерка од урнатините на зградата во Мајами

Од урнатините на зградата во Мајами извлечени се телата на неколку лица меѓу кои и седумгодишната ќерка на пожарникар, со што бројот на загинати се искачи на 22, а 126 се водат како исчезнати.

Оваа трагедија влијаеше на многумина од нас зошто познаваме некој кој живеел во оваа зграда или е погоден од оваа трагедија, рече градоначалникот на Мајами Френсис Суарез на конференцијата за новинари.

Телото на 7-годишното девојче е пронајдено седум дена по колапсот на висококатницата, а пожарникарот Енрике Аранго бил присутен кога телото на неговата ќерка Стела Катароси, вчера е извлечено од урнатините.

Пријателите на семејството напишаа на социјалните мрежи дека девојчето е пронајдено како спие заедно со својата мајка Грасиела, иако властите досега не потврдија официјално дека е пронајдено и телото на мајката, пишува Дејли мејл.

Таткото на Стела бил дел од спасувачкиот тим кој го пронајде девојчето и бил присутен кога кога го пронашле. Таму бил на терен со својот брат.

„Кога му рековме дека сме близу до местото каде би можела да биде неговата сакана ќерка, тогаш застана рамо до рамо со другите свои колеги пожарникари. Го извлековме неговото тело и му дадовме шанса да се збогува“, рече Игнејшус Керол, командант на спасувачката противпожарна служва во Мајами.

Еден од спасувачите, кој сакаше да остане анонимен, рече дека таткото преку телото на својата ќерка ја префрлил јакната и на количката ставил малечко американско знаме.

Confirmed the tragic loss of two beautiful people inside and out. Thank you to those who’ve reached out with thoughts and prayers. #Surfside is such a horrific tragedy that stole so many lives. Miss you already sweet friend @GracielaCattar1 pic.twitter.com/YdlApX9EOi

— Kathryn Rooney Vera (@KRooneyVera) July 2, 2021