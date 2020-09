Тачи по средбата со Ердоган: Косово и Турција дополнително ќе го зајакнат стратешкото партнерство (ФОТО)

Косовскиот претседател Хашим Тачи по средбата со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во Истанбул рече дека двете земји имаат пријателски односи и понатаму ќе го зајакнуваат стратешкото партнерство, пренесува Бета.рс.

-Благодарен сум на претседателот Ердоган за пријатниот прием и продуктивната дискусија за сите прашања од заеднички интерес, вклучително и билатералната соработка, регионалните и глобалните прашања- напиша Тачи на Твитер.

Thankful to President @RTErdogan for the warm hospitality and productive conversation on all issues of mutual interest, including bilateral cooperation, regional and global issues. Our two nations enjoy friendly relations and will further strengthen the strategic partnership 🇽🇰🇹🇷 pic.twitter.com/QRAx7Dk5l3

