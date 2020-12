Светски медиуми: Пукање во маркет во Тенеси, полицијата соопшти дека нема жртви во инцидентот

Вооружен маж наводно пукал во маркет на Волмарт во градот Севиервил во американската сојузна држава Тенеси, јавуваат светските медиуми.

„Сан“ наведува дека надлежни лица пристигнале на лице место, а полицијата, во меѓувреме, уапсила две лица.

(Sevier Co. – 15:39) *ACTIVE SHOOTER* Wal-Mart in Sevierville. Will post additional information as if becomes available.

(UPDATE – 15:45) Many emergency apparatus staged. EMS request Lifestar on standby. Reports of shooter still in the store. pic.twitter.com/JbphgKwhqH

— East Tennessee Incident Notifications (@EastTnIncidents) December 23, 2020