Светот му се смее на најскапиот дефанзивец: Мегваер чуваше свој играч кога Саутемптон даде гол (ВИДЕО)

Манчестер јунајтед вчеравечер пропушти одлична можност да се најде во „пол позиција“ за третото место на табелата во Премиер лигата и да игра во ЛШ наредната сезона.

„Црвените ѓаволи“ во последниот натпревар од 35. коло одигра само 2:2 против Саутемптон, а за болката да биде поголема, „светците“ израмнувачкиот гол го постигнаа во 96. минута.

Доколку не успеат да се пласираат во Лигата на шампионите, навивачите на Јунајтед веќе го имаат главниот виновник за евентуалниот неуспех, тоа е најскапиот дефанзивец на светот, Хари Мегваер.

На Мегваер му се смее целиот фудбалски свет бидејќи при постигнувањето на израмнувачкиот гол на Саумтептон, тој во казнениот простор го чуваше својот соиграч Арон ван Бисака кого го влечеше од зад грб.

School boy defending from d most expensive defender in d world, Harry Maguire is literally marking his own player. Leicester is worse dan hushpuppi, how on earth did they sell dis garbage of a defender for £80M? pic.twitter.com/xyAq19gq2Z

— Ibrahim Suleiman (@Ibrahim60581188) July 13, 2020